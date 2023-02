Lazio, Pellegrini per Radu nella lista Uefa: le scelte di Sarri in Conference

ROMA - Lasciare alle spalle il rocambolesco terzo posto in Europa League e ripartire subito in Conference, magari per provare ad arrivare fino in fondo e provare a replicare quanto fatto dai cugini giallorossi nella scorsa stagione: questa la missione della Lazio di Sarri. Si parte con il doppio confronto contro il Cluj e per la nuova avventura, il tecnico biancoceleste ha deciso di inserire subito il nuovo acquisto Luca Pellegrini nell'elenco dei convocati, lasciando fuori dalla lista Stefan Radu.