Diretta Lazio-Cluj ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Questione di priorità, di soldi, ma anche di rispetto. Eccole le fondamenta su cui poggiano le ambizioni della Lazio alla vigilia della sua prima partecipazione alla Conference League. Allo Stadio Olimpico stasera arriva il Cluj (ore 21) di Dan Petrescu, squadra romena che ha già eliminato la Lazio nella fase a gironi dell’Europa League nel 2019: "Il campionato per noi è una priorità perché ti dà accesso a introiti maggiori e per la società questo è importantissimo in chiave futura. Dal punto di vista sportivo una competizione europea conta e spero di non andare fuori subito".