Conference League, Jovic e Cabral trascinano la Fiorentina: poker al Braga

La Fiorentina vince 4-0 in casa del Braga e ipoteca la qualificazione agli ottavi di Conference League. I viola, infatti, trovano il successo in Portogallo nell'andata degli spareggi di Conference conquistando un bel vantaggio in vista del ritorno in programma settimana prossima a Firenze. La formazione di Italiano sblocca il risultato nel recupero del primo tempo con il colpo di testa di Jovic su cross di Biraghi dalla sinistra e nella ripresa, in superiorità numerica per il cartellino rosso a Tormena, prima trova il raddoppio con la seconda rete dell'attaccante serbo, poi tris e poker con la doppietta di Cabral. Il Trabzonspor invece batte 1-0 in casa il Basilea con la rete dell'ex Udinese Stryger Larsen mentre Bodo/Glimt-Lech finisce 0-0 e il Qarabag stende 1-0 il Gent.