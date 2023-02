Lazio-Cluj, Sarri soddisfatto: "Mai rischiato. Immobile, che gol"

"Non abbiamo mai rischiato il pareggio, dispiace perché abbiamo speso tanto e fra 64 ore rigiocheremo. Immobile? Ha fatto un gol con un coefficiente di difficoltà alto, quella palla non è semplice da impattare così bene. Bene anche gli ingressi durante la gara, la squadra è rimasta con la testa in partita anche in inferiorità numerica e l'ha protata dalla sua". Lo ha dichiarato Maurizio Sarri, ai canali ufficiali della Lazio, dopo il successo in Conference League contro il Cluj.