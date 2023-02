Cluj-Lazio, Sarri: "In questo momento non possiamo vincere la Conference, siamo in difficoltà"

CLUJ-NAPOCA - "Se possiamo vincere la Conference? In questo momento no. Ci presentiamo con tante assenze e siamo in difficoiltà. Non è un alibi per noi, ma è una diffcioltà in più che si aggiunge alle altre. Dobbiamo tirare la partita dalla nostra parte. Loro sono più fisici e più abituati a giocare certe partite. Non serve superficialità e va affrontata nel modo giusto. In Conference ci sono squadre forti, penso al West Ham che è di livello elvatissimo nonostante la classifica in Premier. C'è anche il Villarreal. Pensiamo a passare il turno che non è scontato prima di pensare a vincere la Conference". Maurizio Sarri apre così la conferenza stampa alla vigilia di Cluj-Lazio, annunciando anche i forfait di Milinkovic e Zaccagni: "Non si parla di infortuni, ma di malanni stagionali. Milinkovic questa volta è tornato per la prima volta a Formello ma non era in condizioni presentabili. Ha fatto solo un po’ di palestra. Zaccagni ha la febbre molto alta, Romagnoli sta guarendo, domani mattina ha il controllo e potrebbe tornare in gruppo se va bene. Lo aspettiamo. Anche Pedro oggi ha un controllo e, se gli rimuovono i tamponi, può allenarsi con l’apposita mascherina. Marcos Antonio come Milinkovic, solo che il problema su di lui è stato meno invasivo".