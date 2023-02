Diretta Cluj-Lazio ore 18:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

SEGUI CLUJ-LAZIO IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Cluj-Lazio: diretta tv e streaming

Cluj-Lazio, gara valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Conference League e in programma alle ore 18:45 allo stadio Radulescu di Cluj-Napoca, sarà visibile in diretta streaming su DAZN, oltre che su Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (254), SkyGo e Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

Le probabili formazioni di Cluj-Lazio

CLUJ (4-4-2): Scuffet; Manea, Burca, Kolinger, Camora; Deac, Cvek, Muhar, Krasniqi; Birligea, Yeboah. All. Petrescu. A disp. Balgradean, Gal, Billong, Tiru, Braun, Hoban,Bordeianu, Malele, Janga, Petrila. Indisponibili: Debeljuh. Squalificati: Boateng, Matias.

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Marusic, Casale, Gila, Hysaj; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Romero, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri. A disp. Provedel, Magro, Lazzari, Pellegrini, Floriani Mussolini, Marcos Antonio, Basic, Bertini, Cancellieri. Indisponibili: Milinkovic-Savic, Pedro, Radu, Romagnoli, Zaccagni. Squalificati: Patric.

Arbitro: Zwayer (Germania).

Assistenti: Lupp-Achmuller (Germania).

IV uomo: Jablonski (Germania).

Var: Osmers (Germania).

