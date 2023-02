Diretta Fiorentina-Braga ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

SEGUI FIORENTINA-BRAGA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Fiorentina-Braga: diretta tv e streaming

Fiorentina-Braga, gara valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Conference League e in programma alle ore 21 allo stadio Franchi di Firenze, sarà visibile in diretta streaming su DAZN, oltre che su Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (255), SkyGo e Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

Segui Fiorentina-Braga su DAZN. Attiva Ora

Le probabili formazioni di Fiorentina-Braga

FIORENTINA (4-3-3): Sirigu; Dodò, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Barak, Mandragora, Duncan; Ikonè, Cabral, Kouamè. All. Italiano. A disp. Terracciano, Cerofolini, Terzic, Igor, Bonaventura, Amrabat, Bianco, Castrovilli, Gonzalez, Jovic, Saponara, Brekalo, SOttil. Indisponibili: Milenkovic. Squalificati: Venuti.

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, Oliveira, Niakatè, Sequeira; Racic, Castro; Medeiros, A. Horta, R. Horta; Banza. All. Jorge. A disp. Thiago Sa, Mendes, Borja, Bruma, Pizzi, Abel Ruiz, Saatci, Gomes, Santos, Djalo, Roger, Gorby. Indisponibili: Al-Musrati. Squalificati: Tormena.

Arbitro: Bastien (Francia).

Assistenti: Zakrani-Berthomieu (Francia).

IV uomo: Leonard (Francia).

Var: Millot (Francia).

Guarda la Serie A TIM è solo su DAZN. Attiva Ora