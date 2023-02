Conference League, Lazio agli ottavi: basta il pari con il Cluj

CLUJ (Romania) - Dopo l'1-0 dell'Olimpico, la Lazio conquista il pass per gli ottavi di finale della Conference League. In Romania contro il Cluj basta lo 0-0 alla formazione di Sarri che con l'uomo in più nel 10' finali, passa il turno seppur con un brivido allo scadere. Apre Luis Alberto che di testa impegna Scuffet, al 21' grave errore di Casale, ma i padroni di casa non ne approfittano. Dopo il brivido i biancocelesti si rifanno sotto ma la girata mancata di Immobile prende di sorpresa Basic che da pochi passi non concretizza. Al riposo è 0-0. Al ritorno in campo ci prova anocra Luis Alberto, direttamente da calcio d'angolo, ma è bravo Scuffett, poco più tardi il portiere ex Udinese si supera con tre super interventi che evitano il vantaggio ospite. Al 77' Muhar commette la seconda ingenuità della gara, la Lazio non approfitta dell'uomo in più e all'87' rischia addirittura di subire il pareggio con Yeboah che da pochi passi non trova la porta di Luis Maximiano. Alla fine non cambia il risultato e per Sarri arriva il passaggio del turno tra le migliori 16 della competizione.