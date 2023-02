Sorteggio Conference League ore 13, ottavi di finale: dove seguirlo in tv e streaming

TORINO - Conclusi gli spareggi, è il momento di entrare nel vivo della Conference League con gli ottavi di finale , che vedranno in corsa sia la Lazio ( cui è bastato un gol di Immobile all'andata all'Olimpico per avere la meglio sul Cluj ), sia la Fiorentina ( che invece ha superato il Braga in entrambe le sfide ). Fanno entrambe parte delle 16 squadre che lotteranno per arrivare alla finale di Praga.

Sorteggio Conference League: dove vederlo in tv e streaming

Arriva dunque il momento del sorteggio degli ottavi di finale di Europa League (andata il 9 marzo e ritorno il 16 marzo), che si svolgerà oggi a Nyon (Svizzera) presso la sede della Uefa. L'inizio della cerimonia è fissato per le ore 13:00 e sarà trasmessa in diretta su DAZN e su Sky, ma sarà possibile seguirlo anche in streaming su Sky Go, sulla piattaforma Now, sul sito ufficiale della Uefa e su Uefa.tv.

Il regolamento e le due fasce

Per quanto riguarda questo sorteggio degli ottavi di finale di Conference League, non sono ancora possibili accoppiamenti tra squadre dello stesso Paese. Per il resto sarà estrazione libera tra vincitrici del girone e vincitrici dei playoff. Ecco le due fasce:

Vincitrici fase a gironi:

AZ Alkmaar

Djurgarden

Basaksehir

Nizza

Sivasspor

Slovan Bratislava

Villarreal

West Ham

Vincitrici spareggi: