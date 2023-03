Lazio, Sarri: “La vittoria a Napoli un pericolo”. Poi svela le condizioni di Immobile

La Lazio di Maurizio Sarri è impegnata domani negli ottavi di Conference League contro l'Az Alkmaar. Il tecnico biancoceleste ha presentato la sfida in conferenza stampa, dichiarando: "La vittoria di Napoli per noi è un pericolo, dopo il Milan non abbiamo gestito il risultato. L'Az è una squadra forte, dinamica, intensa. L'apporto difensivo di tutta la squadra è migliorato, la linea arretrata copre meno spazi perché è cresciuta tutta la squadra". Su alcuni singoli: "Cancellieri continua a lavorare da esterno e da prima punta. Felipe Anderson in questo momento non può essere stanco, non c'è soluzione. Casale? Ha sostenuto accertamenti strumentali questa mattina e sono risultati negativi, il ginocchio è solido, oggi prova ad allenarsi per capire se può giocare o meno".