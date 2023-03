Lazio-Az Alkmaar 1-2: Sarri ko, sconfitta pesante in Conference League

Lazio-Az Alkmaar: curiosità e statistiche

Lazio-Az Alkmaar, la partita

Il vantaggio della Lazio arriva al 18' con una bella azione di Zaccagni che mette al centro per la girata vincente di Pedro. Lo spagnolo va pure vicino alla doppietta personale, decisivo il portiere Ryan a respingere con i pugni. Poche occasioni ma concrete per gli ospiti che trovano l'1-1 al 45' con un mezzo pasticcio laziale in fase di impostazione, Karlsson riceve e mette in mezzo per Pavlidis, che devia in rete. La reazione dei biancocelesti è rabbiosa, il fulmine di Milinkovic-Savic viene spedito da Ryan sulla traversa. Nella ripresa gli olandesi tornano in campo decisi e la loro intenzione di ribaltare la partita viene premiata. Al 62' gli uomini di Sarri sbagliano ancora in impostazione e regalano la ripartenza agli avversari; Kerkez duetta con Karlsson e infine batte Maximiano con l'1-2. Una sconfitta pesante per Sarri che ora è costretto all'impresa, in Olanda giovedì prossimo, per ribaltare la situazione e conquistare la qualificazione ai quarti di Conference League.