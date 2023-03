Kerkez, l'ex Milan giustiziere della Lazio: squillo alla Theo per il ct Rossi dopo il messaggio a Maldini

Diciannove anni compiuti lo scorso 7 novembre, nazionalità ungherese, nato Vrbas in Serbia e reduce da poco più di un anno fa ha salutato l’ Italia e il Milan per trasferirsi in Olanda all’ AZ Alkmaar : Milos Kerkez di strada ne ha già fatta tanta nella sua carriera agli albori, ma dopo averla percorsa i termini chilometrici vuole lanciarsi definitivamente.

Kerkez, l'Italia nel destino: dal Gyor al Milan fino al gol all'Olimpico alla Lazio con l'AZ

All’Olimpico si è preso spazio sulle copertine dei giornale realizzando il gol della vittoria contro la Lazio di Sarri nell’andata degli ottavi di finale di Conference League. Il terzino sinistro ha tramutato in oro un pallone perso da Pedro, che aveva momentaneamente portato avanti i biancocelesti al 18’ prima che Paulidis li riprendesse prima dell’intervallo, allo scoccare del 45’. Al 17’ della ripresa il mancino magiaro ha triangolato Karlsson e ha fatto pagare a caro prezzo a Maximiano la sua indecisione. In goal all'Olimpico nell'andata degli ottavi di Conference League, l'ungherese ha un recente passato in Italia, in rossonero.

L’allenatore Pascal Jansen lo ha schierato dall’inizio e Kerkez ha ripagato la fiducia nel migliore dei modi possibili: grazie a lui, giovedì 16 marzo alle 21 la sua squadra partirà in vantaggio di un gol nella partita di ritorno. Dall’Ungheria all’Italia e ritorno, Kerkez ha parzialmente chiuso una sorta di cerchio che si era aperto il primo febbraio 2021 quando per duecentomila euro il Milan lo ha scovato e acquistato dal Gyor per aggregarlo alla Primavera alla corte di Federico Giunti: 26 presenze e 2 assist nel campionato Primavera 1, 6 in Youth League, prima di essere ceduto per due milioni di euro all’AZ con cui ha esordito in Eredivisie a maggio contro l'Heerenveen.

Kerkez, la chiamata di Maldini e il debutto con l'Ungheria del ct Rossi

"Quando ti chiama uno come Paolo Maldini non pensi troppo a cosa fare, ma mi aspettavo di giocare un po' di più. Sono stato il miglior terzino del campionato Primavera" spiegò senza peli sulla lingua Kerkez a Scouted Football. Quel Kerkez che si è preso la scena esultando come il suo idolo Theo Hernandez. Uno squillo anche per il Commissario Tecnico dell’Ungheria, Marco Rossi. L’Italia ancora una volta nel destino perché Rossi ha già scelto di puntare su lui convocandolo e facendolo esordire alla fine di settembre contro la Germania in Nations League. E se il cerchio si chiudesse con un ritorno in Serie A? Kerkez è sempre pronto a rispondere col suo virtuale telefono in mano.