Fiorentina, Italiano: "Sivasspor favorito". Barak: "La finale a Praga..."

Fiorentina-Sivasspor , scatta il conto alla rovescia per l'andata degli ottavi di finale di Conference League . Appuntamento al "Franchi" domani, giovedì 9 marzo . Calcio d'inizio alle 21 . Alla vigilia della sfida con il club turco hanno presentato la partita in conferenza stampa Vincenzo Italiano e Antonin Barak .

Verso Fiorentina-Sivasspor, Italiano in conferenza stampa

L'allenatore dei viola è andato dritto al punto: “Non partiamo favoriti contro il Sivasspor. Hanno vinto il loro girone, noi abbiamo dovuto fare un altro turno. Negli ultimi anni il Sivasspor ha fatto sempre fatto le Coppe, ha più esperienza internazionale di noi e il calcio turco sta diventando una realtà importante. Sarà una battaglia, ma se la interpretiamo come le ultime possiamo prendere un vantaggio per il ritorno. In campionato i ragazzi hanno liberato la testa e stanno giocando più sciolti. Li vedo anche più tranquilli. Contro il Milan due subentrati hanno fatto la differenza e abbiamo vinto 2-1. Se questo è lo spirito possiamo davvero toglierci delle soddisfazioni“.