Diretta Fiorentina-Sivasspor ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FIRENZE- Alle ore 21, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, la Fiorentina ospita il Sivasspor nell'andata degli ottavi di finale di Conference League. La Viola di Vincenzo Italiano è reduce dai successi in campionato contro Verona (3-0) e Milan (2-1) e dopo il secondo piazzamento nel Girone A ha superato il Braga nei playoff vincendo sia all'andata in trasferta con un netto 4-0 che al ritorno per 3-2 dopo esser passata in svantaggio di due reti. La formazione turca, invece, ha chiuso in testa al Girone G piazzandosi, con 11 punti frutto di tre vittorie e due pareggi (un solo ko), davanti al Cluj. Questo sarà il primo incontro tra Fiorentina e Sivasspor in competizioni europee, così come la prima volta per la formazione turca contro un’avversaria italiana.