Orban, tripletta record: Gent ai quarti di Conference, Basaksehir ko

ISTANBUL (Turchia) - E' il Gent a conquistare il primo slot nei quarti di finale di Conference League grazie al poker rifilato in terra turca al Basaksehir nella gara di ritorno, anticipata di un giorno, dopo l'1-1 dell'andata in Belgio. Serata dominata dalla formazione ospite e dal suo attaccante nigeriano Orban che in 3'24" scrive la storia delle coppe europee: il nigeriano infatti realizza il triplo vantaggio del Gent mettendo a segno la tripletta più veloce di sempre. Tre reti lampo, tra il 31' e il 34' che mettono ko la formazione di casa, arrivata agli ottavi da prima del girone della Fiorentina di Italiano. A firmare il quarto gol della squadra belga è Cuypers sempre prima dell'intervallo, inutile la rete all'88' di Januzaj per i turchi che salutano la competizione.