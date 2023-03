Diretta Az Alkmaar-Lazio ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ALKMAAR (Olanda) - Dopo il ko per 2-1 dell'andata all'Olimpico, la Lazio di Sarri prova la rimonta in Olanda per le ultime speranze di passaggio del turno in Conference League. I biancocelesti però saranno condizionati dalla presenza del derby in programma domenica prossima e dall'assenza di Ciro Immobile, ancora infortunato: "Il gruppo - ha detto Sarri - potrebbe inconsciamente pensare più al derby di domenica che alla partita ad Alkmaar. Se dovesse succedere andremo fuori di sicuro. Dobbiamo restare concentrati, alle prossime gare ci penseremo il giorno dopo. L'unico modo per passare il turno è giocare con motivazione e coinvolgimento".