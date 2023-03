Diretta Sivasspor-Fiorentina ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

SIVAS (Turchia) - La Fiorentina di Italiano in Turchia prova a conservare la vittoria per 1-0 dell'andata a Firenze e accedere così ai quarti di finale di Conference League, un traguardo che in Europa manca dal 2014: "Vincere - ha detto l'allenatore viola - fa lavorare meglio e porta più armonia e serenità, motivo in più per non smettere. Sappiamo bene come si sta male quando si perde. Da qui alla fine manca ormai poco per raggiungere i traguardi. Ecco perché non dobbiamo mollare, né staccare la spina. Questo è il momento giusto per accelerare".