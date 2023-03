Festa Fiorentina! Vittoria per 4-1 a casa del Sivasspor che vale i quarti

SIVAS (Turchia) - Ritorno degli ottavi di finale di Conference League con la Fiorentina che vince anche a casa del Sivasspor per 4-1 e stacca il pass per i quarti di finale oltre a conquistare la vittoria numero 100 in Europa nella storia del club. Turchi che sbloccano la partita al 35' con un euro gol di Erdogan Yesilyurt: destro a giro da fuori area imparabile per Terracciano per l'1-0 Sivasspor che vale il pareggio nella sfida (1-1). L'entusiasmo dei padroni di casa però dura neanche 10 minuti perché Cabral trova il pareggio (quindi il 2-1) sul finire del primo tempo: l'attaccante brasiliano si fa trovare al posto e al momento giusto sull'iniziativa di Gonzalez, la palla carambola nell'area piccola ed il numero 9 viola la insacca in porta. A mettere al sicuro il passaggio del turno ci pensa Milenkovic bravissimo a colpire di testa sul calcio d'angolo calciato da Mandragora al 62' per il 2-1 (3-1). A 10 minuti dalla fine arriva l'auto-rete di Goutas ma, soprattutto, all'89' Castrovilli dipinge un gol "alla Del Piero" con un perfetto destro da fuori area per il poker finale. A match in ghiaccio succede l'incredibile: un tifoso del Sivasspor riesce ad entrare in campo ed aggredisce al volto il centrocampista dei Alessandro Bianco! Il giocatore viola ha pubblicato poi sui social dagli spogliatoi la foto con il naso sanguinante.