Lech Poznan-Fiorentina, Italiano: "Non siamo favoriti. Per noi un altro test"

POZNAN (Polonia) - Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato alla vigilia della sfida fra il Lech Poznan e i viola, in programma domani in Polonia e valida come andata dei quarti di finale di Conference League: "Ci teniamo tantissimo alla competizione, domani affrontiamo una squadra molto difficile che qui non ha mai perso, cercheremo di costruire le condizioni per affrontare al meglio la gara di ritorno".