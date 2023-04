Diretta Lech Poznan-Fiorentina ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

POZNAN (POLONIA) - Alle ore 21 , all'Inea Stadion, la Fiorentina sfida il Lech Poznan nell' andata dei quarti di finale di Conference League . La Viola di Vincenzo Italiano è in un periodo di forma straordinario ed è reduce da sette risultati utili consecutivi in campionato (5 vittorie e due pareggi). In coppa, dopo aver superato il Girone A al secondo posto alle spalle dei turchi dell'Istanbul Basaksehir, ha battuto il Braga ai playoff e il Sivasspor agli ottavi. La formazione polacca, invece, si è qualificata dietro al Villarreal nel Gruppo C, mentre negli scontri a eliminazione diretta ha fatto fuori Bodo/Glimt e Djugarden.

Lech Poznan-Fiorentina: diretta tv e streaming

Lech Poznan-Fiorentina, andata dei quarti di finale di Conference League, è in programma alle ore 21 all'Inea Stadion di Poznan, Polonia, e sarà visibile in diretta su DAZN e Sky Sport (203, 253). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.