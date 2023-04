Fiorentina, poker al Lech Poznan: semifinale di Conference ipotecata

POZNAN (Polonia) - E' una super Fiorentina quella che si impone con un netto 4-1 sul campo del Lech Poznan nel match di andata dei quarti di finale di Europa League. Dopo 4’ passano subito i viola con una magia di Nico Gonzalez che sbatte sul palo e trova pronto Cabral, bravo a ribadire in rete da posizione defilata. Il vantaggio dura un quarto d’ora: prima un altro legno con Brekalo, poi i padroni di casa riescono subito a ristabilire l’equilibrio grazie alla firma di Velde. Prima dell’intervallo, però, i ragazzi di Italiano riescono a mettere nuovamente la freccia avanti con il colpo di testa vincente di Nico Gonzalez al minuto 41 che non perdona Bednarek. Nella ripresa, al 59’, la Fiorentina cala immediatamente il tris: respinta corta della difesa polacca e bolide all’incrocio di Bonaventura che vale il 3-1 viola. Passano pochi attimi e arriva anche il poker con un colpo da biliardo di Ikoné che si infila nell’angolino basso. Nel finale la Fiorentina sfiora in due occasioni la manita, ma al Franchi basterà amministrare per accedere alle semifinali.

Basilea e Nizza fanno 2-2, vince l'Andrlecht Nello stesso lato del tabellone della Fiorentina arriva un pari tra Basilea e Nizza per 2-2 con il verdeto rimandato alla gara di ritorno. Amdouni su rigore apre al 26’ per gli elvetici, poi si scatena Moffi che prima pareggia e poi trova il sorpasso con una semi rovesciata da applausi che manda i francesi al riposo avanti. Nella ripresa trova il secondo gol di serata anche Amdouni che di testa rimette nuovamente tutto in equilibrio. Vince invece 2-0 l'Anderlecht che non sbaglia il match casalingo nella doppia sfida contro l'Az Alkmaar. Murillo sblocca al 22’, Ashimeru al 70’ radoppia lanciando la formazione belga verso la semifinale.

Pari tra Gent e West Ham Perfettà parità anche nell'1-1 tra Gent e West Ham. Match equilibrato che sembra sbloccarsi al 40’ con un pasticcio del portiere della formazione belga: Roef non aggancia un cross degli inglesi, per sua fortuna la sfera rimbalza sulla mano di Aguerd con il Var che annulla il vantaggio Hammers. Il gol dello 0-1 arriva però nel recupero del primo tempo con Ings che infila alle spalle della difesa di casa. Nella ripresa la risposta del Gent è immediata e al 57’ Cuypers rimette tutto in equilibrio battendo Areola. La battaglia torna serrata con le due squadre a rispondersi colpo su colpo, ma il risultato non cambia con il verdetto rimandato a Londra fra 7 giorni.

