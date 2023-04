Italiano, conferenza Fiorentina-Lech Poznan: Jovic, obiettivo e assenze

Alla vigilia di Fiorentina-Lech Poznan, valida per il ritorno dei quarti di finale di Conference League, Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa. Si riparte dal 4-1 in favore dei viola maturato in Polonia in occasione della gara di andata.

Fiorentina-Lech Poznan, le parole di Italiano Vincenzo Italiano ha presentato la prossima sfida di Coppa contro il Lech Poznan: "Abbiamo un bel vantaggio ma dobbiamo iniziare con la massima attenzione e concentrazione per una partita che sarà diversa rispetto all'andata. L'unica certezza è che siamo in vantaggio e dobbiamo mantenerlo. Per continuare a crescere dobbiamo essere affamati e non possiamo permetterci leggerezze mentali, soprattutto visto che siamo in corsa su tre competizioni. Le trappole sono sempre in agguato. Sono contento del percorso fatto, ma ho voglia di fare ancora tanta strada. Le vittorie in Conference ci hanno aiutato anche in campionato e Coppa Italia".

Sui singoli: "Non recuperiamo Amrabat. Fuori Ikoné e fuori Brekalo. Purtroppo giocando così spesso non si possono recuperare tutti i giocatori. Non li avremo a disposizione. Sono una bella perdita per noi. Turnover? Possiamo definire pochi come riserve in questa rosa. Tutti i ragazzi hanno avuto le loro possibilità, spesso ruotiamo, spesso le formazioni sono diverse da una partita all'altra. Jovic? Non è mai stato benissimo nell'ultimo periodo. Anche nell'ultima gara non era nelle condizioni di stare al massimo".

