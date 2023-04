Diretta Fiorentina-Lech Poznan ore 18:45: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

FIRENZE - Si accendono i riflettori sulla Conference League e sulla Fiorentina, ad un passo dalla semifinale in una competizione europea che manca dal 1997, quando arrivò tra le prime quattro in Coppa delle Coppe, eliminata nella doppia sfida contro il Barcellona del fenomeno Ronaldo. Al Franchi, la squadra di Vincenzo Italiano ospita il Lech Poznan: la gara dovrebbe essere una formalità visto il poker servito dai toscani all'andata grazie alle reti di Cabral, Nico Gonzalez, Bonaventura e Ikonè. In caso di passaggio del turno, la Fiorentina se la vedrà in finale contro la vincente tra Nizza e Basilea.