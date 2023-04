Festa Fiorentina! Semifinale di Conference: affronterà il Basilea

FIRENZE - Riccardo Sottil e Gaetano Castrovilli sono gli eroi della Fiorentina che accede alla semifinale di Conference League (8 anni dopo l'ultima volta) malgrado il grande spavento. Allo Stadio Franchi il Lech Poznan vince per 3-2 ma grazie al 4-1 Viola dell'andata sono i ragazzi di Italiano che avanzano al prossimo turno. I polacchi sono chiamati ad una partita aggressiva e al 9' sorprendono i Viola con la rete di Afonso Sousa. Partita fallosa, molto spezzettata con la squadra di Italiano visibilmente nervosa e in 5 minuti il Poznan pareggia la serie: rigore trasformato da Velde al 64' e gol del 3-0 (quindi 4-4) al 69' di Sobiech. Nel momento più difficile ecco la scintilla per i padroni di casa: Sottil si fa trovare al posto giusto (in mezzo all'area), al momento giusto e con il piatto destro al volo realizza il gol dell'1-3 che riporta avanti la Fiorentina (5-4). Assalto finale dei polacchi ma la Fiorentina non si scompone anzi, risponde e al 92' Castrovilli manda definitivamente i titoli di coda con la rete del 2-3 (6-4). Sarà il Basilea l'avversaria dei Viola in semifinale grazie al successo per 2-1 (1-1 l'andata) dopo i tempi supplementari sul campo del Nizza: decisivo il gol di Adams al 105'.