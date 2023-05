Diretta Fiorentina-Basilea ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FIRENZE - Alle ore 21, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, la Fiorentina ospita il Basilea nel match d'andata della semifinale di Conference League. La Viola di Vincenzo Italiano, reduce dal ko per 1-0 del Maradona contro i campioni d'Italia del Napoli, vuole conquistare il pass per la finale del 7 giugno a Praga e succedere nell'albo d'oro della competizione alla Roma, vincitrice della prima edizione della manifestazione. Prima, però, c'è da superare lo scoglio Basilea. Gli svizzeri, quinti in campionato, ai quarti hanno eliminato i francesi del Nizza. Il ritorno è in programma giovedì prossimo al St. Jakob-Park. Le due squadre si sono già affrontate nel Girone I dell'Europa League 2015/16, con vittoria del Basilea in trasferta e 2-2 in terra svizzera.