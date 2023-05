West Ham e Basilea, 2-1 in rimonta. Fiorentina, non basta Cabral

FIRENZE - Andata della semifinale di Conference League amara per la Fiorentina sconfitta nei minuti di recupero dal Basilea per 2-1. Un pareggio con l'amaro in bocca per i ragazzi di Italiano che dopo un avvio complicato avevano trovato la rete del vantaggio al 36' con Cabral: sugli sviluppi di un calcio d'angolo calciato da Biraghi arriva la sponda di testa di Quarta con il tap-in dell'ex di giornata che non esulta. I padroni di casa però non riescono a trovare il raddoppio e al 71' arriva il pareggio degli elvetici: Doiuf trova spazio nel cuore della difesa Viola, salta prima Amrabat e poi Biraghi per poi concludere con il sinistro piazzato dal limite per l'1-1. Nel secondo tempo i padroni di casa non riescono a far male agli ospiti che hanno il controllo del match e al 92' gli gelano il Franchi: da un fallo ingenuo di Mandragora arriva la punizione di Xhaka che la mette sul secondo palo, Males la rimette forte per Amdouni che punisce dall'area piccola.