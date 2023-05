Fiorentina-West Ham finale di Conference League! 3-1 viola all'overtime

BASILEA (Svizzera) - La Fiorentina è in finale di Conference League ! I ragazzi di Italiano hanno vinto per 3-1 al St.Jakob-Park di Basilea con Antonin Barak eroe della serata. La squadra italiana affronterà il West Ham (vincente per 1-0 a casa dell'Az) nella finale di Praga diventando anhe la prima squadra di sempre ad aver giocato tutte le finali delle coppe internazionali (Coppa Campioni, Coppa delle Coppe, Coppa Uefa).

Basilea-Fiorentina 1-3, tabellino e statistiche

Basilea-Fiorentina 1-3, la partita

I Viola centrano subito il primo obiettivo ovvero quello di trovare nel primo tempo il gol del pareggio (2-2) che arriva al 35' sugli sviluppi di un calcio d'angolo: calcia Biraghi e Nicolas Gonzalez di testa batte Hitz! Hitz che si supera prima dell'intervallo con una superba parata su Bonaventura. L'euforia del momentaneo 2-2 però svanisce ad inizio 2° tempo quando il Basilea sfrutta una disattenzione della difesa viola: Pelmard lancia in avanti, scarta Igor con un sombrero e trafigge Terracciano per l'1-1 che vale il 3-2. I ragazzi di Italiano però non si scoraggiano, prendono iniziativa e al 72' è ancora Nico Gonzalez il protagonista: mischia in area, tocco di Amdouni che diventa un assist per l'argentino che ristabilisce la parità. Il match vai ai supplementari con il neo entrato Jovic che subito impegna Hitz con un bel colpo di testa. La partita viene interrotta al 109' causa problemi per un tifoso viola nel settore ospiti soccorso dai medici. Risolta la questione l'incontro riprende ed il finale è infuocato: il direttore di gara concede 12 minuti di recupero, al 124' Jovic si divora il gol del 3-1, al 125' Terracciano esce male e il Basilea spreca due volte con Amdouni e Ndoye. Quando tutto sembra far presagire ai calci di rigore ecco la zampata dei viola: GOL al 129' di Barak che in tuffo, su assist di Jovic, batte Hitz e regala il pass per la finale.