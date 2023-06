Fiorentina-West Ham, Italiano: "Castrovilli out. Abbiamo provato i rigori"

In conferenza stampa, Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha presentato la finale di Conference League, di scena domani sera a Praga, contro il West Ham di David Moyes. Il tecnico viola ha dichiarato: "Le emozioni sono tantissime. Soprattutto quando siamo arrivati allo stadio. Il primo pensiero è stato quello di ricordare l'inizio di questo percorso, ovvero il play off in Olanda. E dopo 14 lunghe partite difficili, di giocarci la possibilità di alzare il trofeo. Un percorso incredibile, difficile, dove siamo cresciuti di partita in partita. Domani ci giochiamo una grande possibilità". Poi sulla finale di Coppa Italia ha aggiunto: "A Roma c'è stato un black out ma poi siamo tornati in partita. Se c'è qualcosa che dobbiamo portarci dietro, non è il risultato ma come la vivi e come la giochi". E sulla condizione del West Ham: "E' una delle squadre più forti del torneo e alla fine è arrivata fino in fondo. I valori iniziali sono confermati da parte loro con la finale. Hanno valore, con giocatori di alti livello, forti sotto tutti i punti di vista. Speriamo di metterli in difficoltà".

Italiano su Castrovilli, Jovic e Cabral Sulla presenza di Castrovilli, Italiano ha affermato: "Gaetano ha avuto questa contusione, non ha recuperato al massimo e quindi ci dispiace ma non giocherà. Per l'attacco domani ho ancora qualche dubbio. Cabral e Jovic hanno iniziato da un po' a fare ciò che dovevano, ovvero i gol. Uno o l'altro o insieme a partita in corso, daranno tutto. Domani si conclude la nostra stagione e chiunque andrà in campo dovrà dare il 1000 per 1000 che ha a disposizione. Jovic o Cabral domani devono fare ciò che hanno sempre fatto, sperando di vederli gioire con la palla in rete".

Italiano e l'arbitraggio di Siviglia-Roma Italiano è intervenuto anche su ciò che è successo alla Roma in finale di Europa League contro il Siviglia: "Mi è dispiaciuto tantissimo non vedere la Roma gioire visto che era la prima italiana che giocava una finale. Adesso tocca a noi, in una partita complicata e difficile, ma è normale che sia così. Avremo un arbitro che conosciamo, lo abbiamo già avuto contro il Braga. E' un arbitro di livello e ogni partita è sempre diversa. Penso che sia un arbitro di valore e di livello, speriamo si possa giocare una partita tranquilla e serena". Italiano: "Abbiamo provato i rigori" Sugli eventuali calci di rigore, in caso di parità, il tecnico ha dichiarato: "Li abbiamo provati perché non si sa mai, anche quello può essere un epilogo. Entrambe le squadre cercheranno di non prestare il fianco all'avversario. Forse solo i portieri non li hanno calciati, gli altri li hanno provati tutti".

