Diretta Fiorentina-West Ham ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

PRAGA (Repubblica Ceca) - Vincenzo Italiano aspetta trepidante la notte più importante della sua ancor giovane carriera di allenatore. Stasera, a Praga, contro il West Ham nella finale di Conference League, il tecnico della Fiorentina sogna di diventare il primo allenatore del nostro Paese a vincere una coppa europea dal 2007, dalla Champions League vinta ad Atene con il Milan da Ancelotti: "Sono il condottiero di questo gruppo, cerco di tenere a bada l’emozione e pensare a null’altro che non sia aiutare la mia squadra e preparare nel migliore dei modi questa sfida. In questi tre giorni io e i ragazzi abbiamo pensato solo a come mettere in difficoltà il West Ham. Sono fiero del mio percorso di allenatore e felice di poter avere la possibilità di giocarmi questo trofeo grazie a giocatori straordinari e ad una società incredibile che due anni fa mi ha scelto e portato a Firenze. Da Arzignano alla finale di Conference per entrare nella storia".