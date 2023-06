Juve, complimenti al West Ham: Ogbonna osannato dai tifosi

Juve, i tifosi esaltano Ogbonna

Questo il commento del club bianconero: "Complimenti al West Ham per la vittoria della Conference League". Il post della Vecchia Signora è stato subito commentato da tantissimi tifosi, tra chi si aspetta un messaggio simile anche sabato dopo la finale di Champions League tra Manchester City ed Inter e chi invece ricorda con affetto un ex Juve ora in squadra con gli inglesi di Moyes, ovvero Angelo Ogbonna, definendolo "cuore bianconero". In stagione la Juventus aveva già fatto i complimenti al Siviglia dopo la finale di Europa League vinta contro la Roma, dopo essersi congratulata in maniera ironica con il Napoli per la conquista dello Scudetto.