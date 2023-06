West Ham, scuse per Biraghi: "Vieteremo lo stadio ai responsabili"

Il West Ham ha condannato il comportamento "di un piccolo gruppo di tifosi" che ieri sera, nella finale di Conference League a Praga contro la Fiorentina , si sono resi protagonisti di un fitto lancio di oggetti in campo, con Biraghi , capitano della squadra viola, colpito alla testa. Il match è stato sospeso per alcuni minuti per permettere allo staff medico della Fiorentina di medicare la ferita e fasciare il capo a Biraghi. Serata sfortunata per il capitano viola che, oltre ad essere stato il protagonista di questo spiacevole episodio, ha causato anche il rigore con cui gli Hammers sono passati in vantaggio. Sull'episodio è intervenuto anche il presidente viola Commisso che ha additato i tifosi londinesi come "animali", recapitando questa accusa direttamente al presidente della Premier League .

Il comunicato del West Ham

Dura la risposta della società londinese che ha diramato una nota ufficiale in cui condanna ciò che è successo ieri sera in campo durante la finale di Conference League: "Sono azioni che non hanno posto nel calcio che non rappresentano in alcun modo i valori della nostra società e la stragrande maggioranza dei nostri tifosi che si sono comportati in maniera impeccabile. In linea col nostro approccio di tolleranza zero, segnaleremo chiunque venga identificato alla polizia e gli verrà vietato a tempo indefinito l'ingresso nel London Stadium e di viaggiare col club".