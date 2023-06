Juventus e Fiorentina, Conference sì o no? Ceferin e l’attesa che logora

Sono giorni d’attesa che rischiano di trasformarsi in settimane. Un’attesa che logora e in qualche modo condiziona. La Juventus da una parte, la Fiorentina dall’altra. Nel mezzo la Uefa che sta ancora svolgendo le indagini sulla vicenda che vede coinvolto il club bianconero per le presunte violazioni del Fair Play finanziario e dovrà successivamente pronunciarsi sugli eventuali provvedimenti: da una multa milionaria alla squalifica di almeno un anno dalle coppe europee.

Nel caso della Juventus sarebbe la prossima Conference League essendosi qualificata al 7° posto nell’ultimo campionato dopo i 10 punti di penalizzazione che le sono costati il piazzamento in Champions. Subito dietro, in classifica, si è posizionata la Fiorentina che proprio per questo motivo sta seguendo la situazione con trepidazione e interesse.

Fiorentina, destino legato alla Juve

Per la società viola confermarsi per la seconda stagione di fila in Conference dopo aver raggiunto nell’ultima edizione la finale, persa il 7 giugno a Praga contro il West Ham, avrebbe molto più valore e importanza che per quella bianconera abituata da sempre a ben altri palcoscenici. Comunque sia i due club condividono questo clima di attesa con la speranza che almeno entro metà luglio da Nyon arrivi la sentenza di primo grado. La Juve non vede l’ora di poter azzerare i fronti aperti con la giustizia anche in Europa; la Fiorentina freme di sapere se potrà contare ancora sulla visibilità internazionale (appeal utile in sede di mercato) e sul gruzzoletto che può assicurare la partecipazione alla Conference. Che non elargisce introiti ai livelli della Champions League ma nel caso dei viola ha fruttato comunque una ventina di milioni. Nessuno al momento azzarda pronostici, tutti zitti e in attesa.