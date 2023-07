Fiorentina in Conference al posto della Juve, è ufficiale

La sentenza è arrivata ai bianconeri nella serata del 28 luglio, situazione che potrebbe aver cambiato anche le strategie sul mercato da parte di Giuntoli. Stesso discorso per la squadra di Italiano che ora si ritroverà ad dover affrontare una competizione in più con una possibilità di rifarsi dopo la sconfitta in finale contro il West Ham.

Fiorentina, playoff Conference

Dopo la notizia dell'ufficialità la Fiorentina ha ripreso gli allenamenti al Viola Park prima di tuffarsi in una serie di amichevoli in preparazione alle sfide ufficiali. Martedì la gara contro il Grosseto allo Zecchini e poi il volo per l'Inghilterra dove la viola si giocherà la Sela Cup contro Newcastle (5 agosto) e Nizza (il 6). Successivamente la squadra di Italiano farà ritorno in Italia dove preparerà la prima gara ufficiale della stagione contro il Genoa a Marassi.

Dalla Serie A ai playoff di Conference League. Sarà un mese d'agosto impegnativo per la Fiorentina visto che tra una giornata e l'altra del massimo campionato italiano dovrà effettuare anche due partite europee: l'andata il 24 e il ritorno il 31 agosto. Due sfide fondamentali per centrare la qualificazione alla fase a gironi.