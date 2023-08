Conference League, la Fiorentina sfiderà il Rapid Vienna ai playoff

FIRENZE - La Fiorentina conosce il nome della sua avversaria nell’ultimo turno di qualificazioni prima del gironi di Conference League: il Rapid Vienna. La compagine austraicaha battuto in trasferta il Debreceni per 5-0 (tra i marcatori Burgstaller e Grull) dopo lo 0-0 dell’andata. Passerà dunque dall’Austria la nuova avventura in Conference League dei Viola di Italiano che l’anno scorso è terminata con la finalissima persa di fronte al West Ham. La sfida di andata è fissata per il 24 agosto all'Allianz Stadion di Vienna mentre per il 31 agosto quella di ritorno al Franchi di Firenze.