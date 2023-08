Playoff Conference: Aston Villa, manita all'Hibernian e gironi a un passo

EDIMBURGO (Scozia) - Tutto facile per l' Aston Villa che nel match di andata dei Playoff di Conference League cala la manita sul campo dell'Hibernian. In Scozia la formazione di Unai Emery passeggia e si avvicina alla conquista del pass per la fase a gironi. Ancora fuori dai convocati il neoacquisto Zaniolo.

Partono subito i Villains che con la doppietta di Watkins si portano sul 2-0 alla mezz'ora. Prima dell'intervallo c'è spazio per il tris di Bailey che manda tutti al riposo sul 3-0. Ad inizio ripresa è ancora tempo di Watkins che realizza la tripletta personale per il poker inglese, la manita la realizza Douglas Luiz dal dischetto.

Pari tra Trnava e Dnipro: due espulsi

Termina invece 1-1 l'altro match di andata dei playoff di Conference tra Trnava e Dnipro. Battaglia serrata con gli ospiti che restano in dieci uomini al 5' per il rosso diretto rimediato da Sarapiy. Ad inizio ripresa i padroni di casa slovacchi vanno avanti con Ofori, ma si fanno raggiungere al 67' dal rigore di Pikhalyonok. Alla fine gli ucraini chiudono addirittura in 9 con il doppio giallo rimediato da Kogut in 15', ma il risultato resta sull'1-1 con il verdetto rimandato alla gara di ritorno.