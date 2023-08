Playoff Conference: Kolo Muani non basta all’Eintracht. Manita Fenerbahçe

Tutto facile per il Fenerbahce che cala la manita in casa nel match di andata dei playoff di Conference League. I turchi dominano contro il Twente, che chiude in dieci uomini, pur schierando l'ex Inter Dzeko solo nei 20' finali (assist nel poker per lui).

Dopo il vantaggio olandese di Ugalde sono Oosterwolde, Szymanski, Kahveci con la doppietta e Tadic su rigore a firmare il successo dei gialloblù per 5-1. Pareggio esterno per l'Eintracht sul campo del Levski Sofia: non basta la rete nel primo tempo di Kolo Muani, la sfia resta aperta per il ritorno in Germania con l'1-1 al 95' di Fadiga. Discorso diverso per il Lilla che dovrà giocarsi il ritorno in Croazia, ma il 2-1 in terra francese contro il Rijeka arriva all'ultimo respiro con Yoro. Ko casalingo per l'Osasuna che si arrende nel finale al Club Brugge per 2-1.

Levski Sofia-Eintracht, tabellino e statistiche

Le altre sfide di Conference

Nelle altre sfide di andata del playoff di Conference questi i risultati. Goleade per Ferencvaros (4-0) e Nordsjaelland (5-0) contro Zalgiris e Partizan. Vittoria nel finale per il Besiktas che passa contro la Dinamo Kiev per 3-2. Chiudono il quadro Genk-Adana 1-1, Gent-Apoel 2-0-0, Midtjylland-Legia 3-3, Astana-Partizani 1-0, Tobol-Plzen 1-2, Struga-Breidablik 0-1, Farul-Hjk 2-1, Tel Aviv-Celje 4-1, Az-Brann 1-1, Fc Ballkani-Bate 4-1, hearts-Paok 1-2 e Spesi-Bodo Glimt 2-2.