Diretta Genk-Fiorentina ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

GENK (Belgio) - La Fiorentina si rimette in viaggio. Il 7 giugno la gioia di essere arrivati in finale di Conference si scontrò alla fine con la delusione più cocente mentre il West Ham alzava al cielo il trofeo. Da allora sono passati poco più di tre mesi ma da Praga a Genk dove stasera i viola inizieranno la fase a gironi (ore 18,45 dirige la francese Frappart) nulla è cambiato in Vincenzo Italiano e nella sua squadra: "Bello tornare in Europa, lo volevamo con tutte le nostre forze e ora vogliamo restarci il più a lungo possibile".

La Fiorentina insomma ritenterà l’assalto alla coppa colmando un digiuno che dura da 60 anni. Superati i playoff in agosto contro il Rapid Vienna ora c’è il Genk ad attendere Biraghi & C. nella prima gara della fase a gironi. La formazione belga fucina di grandi talenti - ha lanciato fra gli altri Courtois, Carrasco, De Bruyne, Koulibaly, Milinkovic-Savic - è probabilmente l’avversaria più impegnativa. Non a caso Italiano mette in guardia: "E’ una trasferta complicata, con una squadra di spessore, va affrontata con lo spirito giusto: rispetto ad un anno fa vogliamo iniziare subito a far punti". Scontato che l’obiettivo, con la spinta di 600 tifosi e la dirigenza al completo, sia di allungare la striscia positiva anche se mancherà uno dei big, Jack Bonaventura, non al 100% per una botta presa domenica con l’Atalanta: di qui la scelta di non rischiarlo anche se a Udine ci sarà. Sarà turnover davanti, con Beltran favorito su Nzola, e tra i pali dove toccherà a Christensen in nome di un’alternanza che vedrà il danese in coppa e Terracciano in campionato.

