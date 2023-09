Ranieri si traveste da bomber ma non basta alla Fiorentina: pari a Genk

Protagonista del match per i Viola il difensore Luca Ranieri: suo il gol di testa su calcio d'angolo che apre le marcatura al 7' (con anche la complicità del portiere Vandervoordt) e suo anche il gol del 2-1 sempre di testa, sempre sugli sviluppi di un calcio d'angolo ma questa volta da "opportunista", infatti il difensore è lesto in tuffo sul secondo palo a colpire la sfera dopo il colpo di testa di Milenkovic. I ragazzi di Italiano non riescono ad ipotecare la vittoria sprecando con Milenkovic e Nzola le occasioni del 3-1, il Genk si rende pericoloso solo su calci piazzati e all'84', sugli sviluppi di un angolo, McKenzie di testa pareggia. Al 93' Milekovic salva dentro l'area sulla conclusione di Arteaga e al 95' ultimo brivido con il palo interno di Arokodare.

