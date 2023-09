Fiorentina, Italiano: "Potevamo chiuderla. Gonzalez ha sentito un male atroce"

I Viola sono stati raggiunti all'84' dal gol di testa di McKenzie e hanno rischiato nel finale, queste le parole dell'allenatore: "Prima del 2-2 abbiamo avuto tre situazioni per chiuderla, potevamo fare meglio lì ma venire qua non è semplice. Il Genk è una squadra che ha ritmo e non ti fa giocare bene andando oltre la loro grande aggressione. Alla fine abbiamo avuto un pizzico di follia e rischiato di perderla, ma abbiamo fatto giocare tanti ragazzi e ci prendiamo questo risultato positivo".

Sulle condizioni di Nico Gonzalez

"Non so di preciso, ha sentito male atroce all'addome, sapete quanto è importante per noi e speriamo possa passare velocemente".

Il cambio di Bonaventura

"Jack ha la capacità dentro la partita di fare il trequartista e l'interno di centrocampo, ci permette di variare con i suoi movimenti e oggi ho preferito di mettere Arthur per venire fuori dalle pressioni che facevano loro. Infantino può avere quelle caratteristiche, con meno qualità possono farlo tutti, possiamo forzare con Beltran trequartista e da oggi in poi vediamo gara dopo gara come scendere in campo".

Su Ranieri

"Luca abbiamo cercato di trattenerlo perché poteva fare sia il terzino che il centrale, si sta applicando e sta crescendo in maniera esponenziale, nelle palle inattive sa come prenderla ma l'abbiamo voluto e ci abbiamo lavorato per la sua duttilità".