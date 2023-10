Diretta Fiorentina-Ferencvaros ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FIRENZE - Reduce da cinque risultati utili consecutivi, la Fiorentina alle 21 ospita al Franchi il Ferencvaros nel 2° turno della fase a gironi di Conference League . Al debutto la Viola di Vincenzo Italiano non è riuscita ad andare oltre il 2-2 in casa del Genk, pertanto vincere oggi sarebbe importantissimo. Gli ungheresi, invece, all'esordio hanno superato 3-1 il Cukaricki. La formazione guidata da Dejan Stankovic ha inanellato una striscia di dieci vittorie consecutive in tutte le competizioni e guida la classifica del campionato nazionale con 18 punti in sette giornate, frutto di sei vittorie e una sola sconfitta, quella patita in casa alla terza giornata contro la Puskas Academy. Primo scontro diretto tra Fiorentina e Ferencvaros che non si sono mai affrontate prima.

Fiorentina-Ferencvaros: diretta tv e streaming

Fiorentina-Ferencvaros, match valido per la 2ª giornata della fase a gironi di Conference League, è in programma alle ore 21 allo stadio Artemio Franchi di Firenze e sarà visibile in diretta su DAZN, Sky Calcio (202) e Sky Sport (253) e in chiaro su TV8. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.