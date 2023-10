Az-Legia un caso internazionale Polonia-Olanda: due giocatori arrestati!

ALKMAAR (Olanda) - Due giocatori arrestati, un presidente spintonato e il suo telefono rotto: il post partita tra AZ Alkmaar e Legia Varsavia, match di Conference League vinto per 1-0 dai padroni di casa, è sfociato in un incidente diplomatico tra Olanda e Polonia. Tanto che il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha chiesto ai suoi servizi "un'azione diplomatica urgente per verificare gli eventi della notte".