Diretta Fiorentina-Cukaricki ore 21: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

FIRENZE - Terza giornata del Gruppo G di Conference League con la Fiorentina di Vincenzo Italiano chiamata a reafire. Dopo la sconfitta ad Empoli c'è stato un chiarimento all'interno dei Viola che stasera ospitano i serbi del Cukaricki con l'obiettivo di vincere per rilanciarsi nel gruppo: infatti la Fiorentina è ancora a secco di vittorie in questo inizio della competizione. Così l'allenatore dei toscani alla vigilia: "Se lunedì è stato solo un incidente di percorso lo diranno le prossime partite. Ma ho fiducia nei miei ragazzi, sanno che in Europa nessuno ti regala nulla. Stavolta ci aspetta il Cukaricki, una squadra giovane che non molla mai. Però noi siamo un po' in ritardo quindi dobbiamo sfruttare assolutamente il fattore campo: se riusciremo a sbloccare presto il match potremo avere grossi vantaggi".

Segui la diretta di Fiorentina-Cukaricki Praga su Tuttosport.com

Dove vedere Fiorentina-Cukaricki Praga streaming e diretta tv

Fiorentina-Cukaricki, gara valida per la 3ª giornata del Gruppo G di Conference League e in programma alle ore 21:00 allo Stadio Franchi di Firenze, sarà visibile in diretta in streaming su Dazn e Sky Sport (canale 253) oltre all’app SkyGo e la piattaforma Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

Guarda Fiorentina-Cukaricki su DAZN. Attiva ora

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Cukaricki

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Barak, Maxime Lopez, Mandragora; Ikoné, Beltran, Kouamé. Allenatore: Italiano.

CUKARICKI (4-3-3): Belic; Rogan, Vranjes, Subotix, Tosic; Sissoko, Docic, Stankovic; Ivanovic, Adetunji, Nikcevic. Allenatore: Matic.

Arbitro: Theouli (Cipro).

Assistenti: Soteriou e Georgiou.

IV uomo: Athanasiou.

Var: Solomou.

Avar: Christoforou.