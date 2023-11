Diretta Cukaricki-Fiorentina ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LESKOVAC (Serbia) - Dopo la goleada dell'andata (6-0) la Fiorentina vuole ripetersi ancora contro i serbi del Cukaricki per centrare il secondo successo consecutivo nel Gruppo F di Conference League. I Viola, dopo i due pareggi iniziali, si sono sbloccati proprio contro i serbi al Franchi e sono in testa al girone (5 punti) alla pari del Ferencvaros impegnato in casa contro il Genk. Questa gara di Conference - incastonata fra il ko pieno di rimpianti con la Juve e la prossima gara con il Bologna - può aiutare Italiano e i suoi a ritrovarsi e a ritrovare la via smarrita come dichiarato dall'allenatore alla vigilia: "Il fatto è che quando siamo in fiducia siamo un’altra squadra. I ragazzi sono bravi a non buttarsi giù, sanno che siamo sulla strada giusta, ma dobbiamo migliorare in precisione, concretezza e convinzione. E mettere tutti qualcosa in più. È un peccato dopo la vittoria di Napoli non aver preso punti nelle ultime tre partite. Comunque c’è ancora tempo per rimediare: iniziamo a farlo da subito. Non siamo venuti qui per fare un allenamento, è un match importante che va affrontato come all’andata. Abbiamo bisogno di vincere e far gol anche per dimenticare la sconfitta con la Juve, che certo non ci ha lasciato contenti".