Nzola su rigore, Fiorentina in testa al girone: pari tra Ferencvaros e Genk

LESKOVAC (Serbia) - La Fiorentina di Vincenzo Italiano si prende la vetta solitaria del gruppo F di Conference League a quota otto punti conquistati nelle prime quattro giornate della fase a gironi. La Viola si è imposta 1-0 sul campo dei serbi del Cukaricki, grazie al rigore di Nzola, da lui stesso procurato dopo otto minuti di gioco, in una gara dai due volti: il grande dominio nel primo tempo ha fatto ben presto posto ad una ripresa con qualche sofferenza di troppo. Preoccupano le condizioni di Mandragora, uscito malconcio nel finale e sostituito da Arthur, a sua volta vittima di un durissimo scontro. Secondi in coabitazione con sei punti gli ungheresi del Ferencvaros, allenati dall'ex centrocampista di Lazio e Inter Dejan Stankovic, lo scorso anno alla guida della Sampdoria, e i belgi del Genk, che hanno pareggiato 1-1 in terra magiara.