Emery: "La Conference? È una cosa nuova per noi, ma abbiamo reagito bene"

L' Aston Villa è una delle favorite per la vittoria della Conference League . Una squadra giovane, piena di talento e allenata da un uomo esperto come Unay Emery , che al momento ha trascinato la squadra al quarto posto in Premier . L'allenatore però non ha ancora blindato il primo posto nel girone e contro il Legia Varsavia avrà la possibilità di prendersi la testa. Il tecnico spagnolo ha presentato la sfida nella conferenza stampa.

Aston Villa-Legia Varsavia, la conferenza di Emery

"Oggi ci siamo allenati con tutti, i ragazzi si sentivano bene. Giocheremo tante partite e dobbiamo essere molto cinici nel modo in cui possiamo gestire i minuti con i giocatori. Alcuni stanno rientrando dopo gli infortuni e altri potrebbero sentirsi stanchi dopo lo sforzo fatto domenica. Domani mattina ci incontreremo e deciderò come comportarmi" - ha iniziato così la conferenza stampa Unay Emery, in vista del match contro il Legia Varsavia valido per il primo posto nel girone. Poi il tecnico dell'Aston Villa ha proseguito: "Nella partita d'andata, nel loro stadio, si sentivano forti e abbiamo perso perché lo abbiamo meritato. Per noi è stato un ottimo esempio, per capire le difficoltà di questa manifestazione e di quanto sia difficile giocare in Europa contro tutte le squadre. Ma abbiamo reagito molto bene".

"La competizione più difficile? La Premier League. La Conference League è una cosa nuova per noi" - ha ribadito l'allenatore. "È sempre molto difficile in Europa. Abbiamo affrontato due partite in casa, in cui era molto complicato vincere e lo abbiamo fatto. Domani sia noi il Legia Varsavia giocheremo cercando di fare un ulteriore passo avanti e vedere chi sarà la prima del girone. Vogliamo affrontare questa gara cercando di prenderci una piccola rivincita per la partita giocata lì, cercando di imporre in campo le nostre capacità, la nostra bravura e il nostro piano di gioco".