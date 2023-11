Diretta Fiorentina-Genk ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FIRENZE - Reduce dal ko in campionato contro il Milan, il quarto nelle ultime cinque, la Fiorentina alle ore 21 ospita all'Artemio Franchi il Genk nel quinto turno della fase a gironi della Conference League . La formazione di Vincenzo Italiano al momento comanda il Gruppo F a quota otto, seguita dal Ferencvaros e dai belgi a -2. Per conquistare il pass per il turno successivo, dunque, i toscani hanno bisogno di una vittoria, altrimenti sarà poi decisiva la sfida del prossimo 14 dicembre in casa degli ungheresi. All'andata fu 2-2, con Ranieri, autore di una doppietta, grande protagonista. "Èuna partita fondamentale, decisiva, con una vittoria possiamo mettere un'ipoteca al passaggio del turno e siccome è importante dobbiamo affrontarla con il massimo della concentrazione - ha dichiarato l'allenatore della Fiorentina nella conferenza stampa della vigilia -. È una chance troppo importante, dobbiamo essere più concreti sotto porta rispetto al campionato, in coppa ci riesce e dobbiamo confermarlo domani".

Fiorentina-Genk: diretta tv e streaming

Fiorentina-Genk, gara valida per il quinto turno della fase a gironi di Conference League, è in programma alle ore 21 allo stadio Artemio Franchi di Firenze e sarò visibile in diretta su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 253, DAZN e in chiaro su TV8. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.