Fiorentina qualificata, Genk battuto in rimonta. Aston Villa ok con il Legia

FIRENZE - Vince al Franchi la Fiorentina contro il Genk per 2-1 e si prende il primo posto nel gruppo F di Conference League non conquistando direttamente l'accesso agli ottavi. Primo tempo in equilibrio fino al 45' quando gli ospiti riescono a trovare il varco giusto: Kayembe approfitta di una uscita sbagliata di Martinez Quarta e infila alle spalle di Christensen. La viola non attende di rientrare negli spogliatoi con Martinez Quarta che si fa subito perdonare ribadendo in rete una respinta corta sull'incornata di Mina. Nella ripresa i padroni di casa dominano il gioco e all81' trovano il rigore della vittoria: Kayode atterrato in area, Nico Gonzalez non sbaglia dagli undici metri. Fiorentina prima davanti al Ferencvaros che batte 2-1 il Cukaricki allo scadere rimandando il discorso primo posto agli ultimi 90' nello scontro diretto. Nel gruppo E l'Aston Villa si aggiudica il big match per la vetta contro il Legia: Diaby apre dopo 4', al 20' Mui rimette tutto in parità, Moreno all'ora di gioco rimette avanti i Villains e li porta in evtta ad un passo dagli ottavi. L'Az spera nel secondo posto battendo lo Zrinjski 1-0.