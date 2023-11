Fiorentina, Italiano: "I nostri attaccanti devono sbloccarsi. O si gioca..."

FIRENZE - Rimonta contro il Genk davanti al tifo viola, la Fiorentina vince per 2-1 e si qualifica in Conference League. La vittoria del Ferencvaros all'ultimo respiro non permette di accedere subito agli ottavi, Italiano commenta così al termine della gara: "Grandissimo secondo tempo perchè all'intervallo abbiam detto che stavamo lasciando qualche situazione di troppo a loro. Nella ripresa siamo stati bravi a reagire, il secondo gol da azione corale ora ci giochiamo tutto all'ultima". Sulle sostituzione e sul turnover: "Dico sempre ai ragazzi o si gioca o si subentra. C'è chi può avere del minutaggio diverso, ma se vai in campo devi dare il massimo sempre. Ho fatto l'esempio di Immobile, bandiera e capitano che entra e fa vincere la partita alla Lazio. Sono contento dell'approccio di tutti e abbiamo fatto un gran secondo tempo".

"I nostri attaccanti devono migliorare"

Sulle scelte di formazione Italiano spiega: "Mettere insieme chi aveva meno minuti nelle gambe non mi convinceva, bravo Kayode a farsi trovare pronto quando è entrato in campo e la scelta ci ha ripagato. Va ringraziato comunque Parisi che sta giocando a piede invertito, ma ripeto la strategia di questa sera era questa". Sul gol subito spiega: "Sul gol Parisi non doveva uscire sulla palla, ogni volta che si fa mezzo errore si prende gol. Bisogna stare attenti, se recuperavamo palla avevamo superiorità, ma se prendi gol così non va bene". Poi guarda al futuro e alla crescita della viola: "Possiamo migliorare su situazioni come quelle del gol preso oggi, ci capita spesso. Dobbiamo sporcare qualche pallone lì davanti. Vogliamo lavorare sulla pressione e sbloccare gli attaccanti. Penso che si vinca facendo gol e questo dai nostri attaccanti sta mancando. Queste le due situazioni sulle quali lavorare dopo essere andati in Ungheria perchè il primo posto è troppo importante".