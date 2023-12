Palle di neve al portiere, partita sospesa: si ride in Conference League

Durante le partite di Conference League di ieri un particolare episodio ha catturato particolarmente l'attenzione degli spettatori diventando subito virale sul web e non solo. Alle 18:45 sono scese in campo HJK Helsinki e Aberdeen nella gara valida per la quinta giornata della fase a gironi nel Gruppo G . La sfida è terminata più tardi del previsto per un motivo decisamente singolare e divertente.

HJK Helsinki-Aberdeen, palle di neve dai tifosi

Durante il match, i tifosi della squadra ospite hanno infatti "approfittato" delle condizioni atmosferiche alla Bolt Arena, completamente innevata (è servito l'intervento di diversi trattori in campo per rendere il terreno agibile), per iniziare a lanciare palle di neve contro il portiere della squadra di casa. La partita è stata dunque brevemente interrotta per cercare di interrompere il ripetuto lancio delle palle di neve dei sostenitori avversari contro Maenpaa (ex Venezia dal 2021 al 2023). Il match è poi terminato con il risultato finale di 2-2, con l'Helsinki rimasto ultimo e l'Aberdeen terzo in classifica nel girone.