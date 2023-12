Stankovic: "Sono stato della Fiorentina per settimane. Avevo anche l'abito..."

Dejan Stankovic abbiamo imparato a conoscerlo da allenatore negli ultimi mesi alla Sampdoria. Il risultato finale non è stato quello sperato - con la retrocessione dei blucerchiati in Serie B-, ma ha mostrato sin da subito grande empatia con la piazza e con la squadra, oltre a una grinta fuori dal comune. Insomma dal Deki calciatore poco è cambiato e anche in panchina ha provato e sta provando a trasmettere le sue idee tattiche. Dall'Italia si è trasferito in Ungheria al Ferencvaros e domani sera affronterà la Fiorentina di Vincenzo Italiano per la Conference League. Una gara importantissima perché in palio c'è anche il primo post nel girone: i viola sono avanti di due punti per questo agli ungheresi servirà soltanto una vittoria. Della sfida e di qualche retroscena legato al mercato e al passato ha parlato in conferenza proprio Stankovic.